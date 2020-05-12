МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Грузооборот морских портов РФ в январе-апреле 2020 года вырос по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 3,7%, до 280,13 миллиона тонн, сообщила пресс-служба Росморречфлота.

При этом перевалка сухих грузов увеличилась на 3,1%, до 121,77 миллиона тонн, наливных грузов выросла на 4,2%, до 158,36 миллиона тонн.

Грузооборот морских портов Арктического бассейна сократился на 4,4%, до 33,14 миллиона тонн, при этом перевалка сухих грузов снизилась на 7,2%, до 9,25 миллиона тонн, наливных грузов — сократилась на 3,3%, до 23,89 миллиона тонн.

Грузооборот морских портов Балтийского бассейна увеличился на 3,3%, до 87,83 миллиона тонн, при этом перевалка сухих грузов сократилась на 1,8%, до 35,18 миллиона тонн, наливных — увеличилась на 7%, до 52,65 миллиона тонн. Грузооборот морских портов Азово-Черноморского бассейна вырос на 8,3% до 86,48 миллиона тонн, при этом объём перевалки сухих грузов увеличился на 14%, до 33,24 миллиона тонн, наливных — вырос на 5%, до 53,24 миллиона тонн.

Грузооборот морских портов Каспийского бассейна вырос на 28,7% и составил 2,95 миллиона тонн, при этом перевалка сухих грузов выросла на 46%, до 1,31 миллиона тонн, наливных грузов — увеличилась на 17%, до 1,64 миллиона тонн. Грузооборот морских портов Дальневосточного бассейна увеличился на 2,2%, до 69,73 миллиона тонн, так, объем перевалки сухих грузов вырос на 1%, до 42,80 миллиона тонн, наливных — на 4%, до 26,93 миллиона тонн.