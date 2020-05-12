МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. АК "Алроса" в апреле 2020 года практически остановила реализацию алмазно-бриллиантовой продукции, в стоимостном выражении объем продаж составил 15,6 миллиона долларов против 152,8 миллиона долларов в марте, следует из сообщения компании.

В том числе, общая стоимость реализованного алмазного сырья за отчетный месяц достигла 13,1 миллиона долларов, бриллиантов — 2,4 миллиона долларов. В апреле 2019 года группа "Алроса" реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на общую сумму 318,7 миллиона долларов.

"В апреле группа практически остановила реализацию алмазно-бриллиантовой продукции в связи активной реализацией мер по предотвращению распространения коронавируса, которые были предприняты правительствами во всем мире, а также стремлением компании придерживаться политики приоритета цен над объемами (price over volume strategy)", — отмечается в релизе.

Всего за первых четыре месяца 2020 года продажи алмазно-бриллиантовой продукции компании составили 919,8 миллиона долларов. При этом общая стоимость реализованного алмазного сырья — 894,4 миллиона долларов, бриллиантов — 25,4 миллиона. Для сравнения в январе–апреле прошлого года "Алроса" продала алмазно-бриллиантовую продукцию на 1,323 миллиарда долларов.

"Ограничения и сложности, с которыми столкнулся рынок, носят временный характер – как с точки зрения организации работы, так и с точки зрения спроса. Мы имеем дело с редким природным ресурсом, запасы которого ограничены, эмоциональная ценность бриллиантов природного происхождения в глазах потребителя высока. По нашим оценкам, уже к началу III квартала будет наблюдаться положительная динамика спроса на алмазы. Это мнение разделяют многие участники рынка", — прокомментировал замгендиректора "Алросы" Евгений Агуреев.

"Алроса" — крупнейший в мире производитель алмазов в каратах — на ее долю приходится 27% мировой и 95% российской добычи алмазов. Компания ведет добычу в республике Якутия и Архангельской области, разрабатывая 11 кимберлитовых трубок и 16 россыпных месторождений. Объем продаж алмазно-бриллиантовой продукции "Алросы" в 2019 году достиг 3,338 миллиарда долларов.