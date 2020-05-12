МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Акционеры компании X5 Retail Group, управляющей сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель", на годовом собрании одобрили выплату дивидендов в размере 30 миллиардов рублей по итогам 2019 года, говорится в сообщении ритейлера.

Годовое собрание акционеров X5 состоялось 12 мая. Компания сообщает, что акционеры и держатели глобальных депозитарных расписок (GDR) одобрили все решения, которые были предложены собранию. В частности, на годовом собрании рассматривался вопрос дивидендных выплат. Наблюдательный совет X5 в марте рекомендовал выплатить по итогам 2019 года дивиденды в размере 30 миллиардов рублей (110,47 рубля на GDR).

X5 Retail Group — крупнейший по объему выручки российский ритейлер. Количество магазинов компании на конец марта достигло 16 658. Выручка X5 в 2019 году увеличилась на 13,2% — до 1,734 триллиона рублей, EBITDA по МСФО — на 13,9%, до 122,585 миллиарда рублей. Основным акционером X5 является CTF Holdings S.A., который входит в консорциум "Альфа-групп" (47,86% акций компании), free float составляет 40,62%.