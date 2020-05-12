МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Знак качества в нашей стране имеет давнюю историю, однако полного доверия к нему в советское время не было, как нет и сейчас. Он воспринимается потребителями как некий дополнительный бонус, но никак не гарантия качества товара. Для того, чтобы это качество получить, надо обращать внимание на совсем другие вещи.

Обновленный Знак качества действует в России уже несколько лет, и весьма успешно. По данным Роскачества, в 2019 году более 50 новых товаров получили Знаки качества, а более 30 продлили уже действующую маркировку. "Покупатели голосуют рублем за такие продукты, торговые сети отдают им приоритетные места на полках, в результате чего производителям приходится постоянно повышать качество выпускаемой продукции", — отметил руководитель Роскачества Максим Протасов.

Возродить позабытый советский символ было решено в 2013 году. Тогда Минпромторг провел конкурс, на котором победил знак, нарисованный дизайнером Дмитрием Мордвинцевым. Он представляет собой прямую (а не перевернутую, как в советском прототипе!) букву К в пятиугольнике. Новый Знак качества присваивает Роскачество, причем для производителей это абсолютно бесплатно.

Современный российский знак качества выдается лучшим отечественным товарам на основании независимых испытаний АНО "Российская система качества", рассказал директор по продуктам и инновациям финтех-маркетплейса VR_Bank Михаил Петров. "Сама организация появилась сравнительно недавно на основании распоряжения правительства РФ в 2015 году. Это не маркетинговый ход, а еще один критерий для выбора в пользу конкретного товара в сравнении с другими", — полагает он.

ВСЕ ДЕЛО В ДОВЕРИИ

Параллельно существуют и другие знаки, обозначающие соответствие отраслевым или региональным требованиям качества, а также экологичность товара. Как правило, их присуждают государственные и общественные организации.

Однако из всего этого многообразия доверять стоит лишь Знаку качества, да и то лишь в определенной степени, считают эксперты. "В нашей стране он наиболее достоверен. Это связано с тем, что методология его присуждения сильно отличается – все остальные организации, кроме Роскачества, делают это за деньги. Компания заказывает исследование и платит за него, получая вожделенный знак, тогда как новый Знак качества выдают за счет бюджета РФ", — говорит председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин.

На прочие знаки внимания обращать не стоит – они за долгие годы себя дискредитировали. На упаковках полно обманных заявлений о пользе, качестве и экологической чистоте товара, что подрывает доверие к подобному маркетингу в целом, считают эксперты.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Однако полного доверия не было и к советскому прототипу знака. Его история началась в 1960-е годы, когда страна полностью вернулась к мирной жизни. Однако большая часть промышленности продолжала обслуживать ВПК, и даже там, несмотря на все преференции, качество большинства образцов советской продукции не могло конкурировать с западными аналогами. Что было говорить о товарах народного потребления, производство которых и вовсе финансировалось по остаточному принципу.

Надежды на совесть производителей не оставалось, и было решено ввести нематериальное стимулирование. В 1967 году вышло положение о государственном знаке качества, который присваивался только товарам высшего качества.

О том, что имели в виду создатели знака, ведутся споры и по сей день. Его общая форма – пятиугольник – явно отсылает к пятиконечной звезде, главному геральдическому символу СССР. Вписанные внутрь две галочки, по разным версиям, являются перевернутой буквой К, символом весов и циркуля либо стилизованным изображением человека.

Решение о присвоении знака принимала специальная аттестационная комиссия раз в два-три года. Первым в истории его был удостоен электродвигатель Завода имени Ильича. Однако, вопреки надеждам создателей, особого стимула делать хорошие товары у производителей Знак качества не вызвал. А во времена позднего СССР гораздо больше доверия у покупателей вызывала надпись Made in USSR – она означала, что товар сделан на экспорт. Вот тогда уровень качества действительно был близок к европейскому. "Могут же, когда захотят", — говорили счастливые обладатели экспортной продукции.

По мнению Янина, это связано с тем, что и в те времена Знак качества порой появлялся на откровенно плохих товарах – стиральные машинки, холодильники, пылесосы и даже автомобили ломались сразу после покупки и постоянно требовали ремонта. Процент брака в потребительском секторе был чрезвычайно высок высок. Но люди, хоть и не имели выбора, понимали, что так быть не должно.

БИЗНЕС И НИЧЕГО ЛИЧНОГО

Сегодня большинство игроков рынка просто не хотят играть в эти игры со знаком качества. "Большие компании справедливо считают, что их марка сама является гарантией добросовестности и высокого качества продукции. На самом деле, молодое поколение сейчас находится во власти брендов, и название, например, марки Pampers говорит для них само за себя, без каких-то дополнительных "кружочков" и наклеек", — считает он.

Какие-то надежды на "кружочки" возлагают небольшие предприятия – они могут заказать необходимое исследование у любой частной компании и, потратив деньги, получить вожделенный сертификат. Но здесь больше маркетинга, чем реальной заботы о качестве, и потребители это понимают.

Поэтому при покупке товаров следует обращать внимание на множество других вещей, а вовсе не на знаки и медали. По словам Петрова, все зависит от типа продукции и от того, где вы ее приобретаете.

"Основные — экологические знаки, штрих-код для того чтобы узнать кем и в какой стране произведен товар, состав товара в котором можно найти запрещенные пищевые добавки и конечно срок годности. QR-код, если он присутствует на товаре, делается для удобства прочтения информации о товаре на экране вашего смартфона, например. Также его еще используют для размещения информации о различных акциях для клиентов и начисления бонусов или получения кэшбэка за покупки этого товара", — рассказал он.

А КАК У НИХ?

Система маркировки товара в Европе, где, собственно, она и появилась, заслуживает больше доверия, но тоже далеко не идеальна. Одним из старейших знаков качества считается британский кайтмарк (Kitemark). С 1903 года его присваивает Британский институт стандартов (British Standards Institution, BSI). Изначально кайтмарк представлял собой марку британских стандартов для трамвайных рельсов, а затем распространился и на другие товары.

"Согласно опросам потребителей, это один из наиболее узнаваемых символов качества и безопасности в мире, которому доверяет 88% взрослого населения Великобритании, а также принимает большинство национальных регуляторов", — говорит директор по глобальной сертификации продукции BSI Гари Фентон.

В странах Евросоюза используется СЕ-mark, который представляет собой буквы С и Е, расположенные на касающихся друг друга окружностях. Он является обязательным для всех товаров, продающихся на европейском рынке, и означает, что изделие соответствует нормам и требованиям ЕС.

Интересно, что на товарах, производимых в Китае, ставят очень похожий символ – те же буквы С и Е, но расположенные ближе к друг другу. Это знак — China Export – означает лишь страну происхождения товара, но никаких гарантий соответствия стандартам качества не дает.

"Заграничным знакам можно и нужно доверять. CE-mark, Woolmark и Der Grune Punkt имеют хорошую и долгую репутационную историю. Но в любом случае для начала следует ознакомиться с информацией о знаках качества в конкретной стране для принятия объективного решения", — считает Петров.

Итак, подделок и агрессивного маркетинга хватает и за рубежом. Поэтому самый надежный контролер качества – в голове покупателя, а производителя может стимулировать по-настоящему лишь наличие реальной конкуренции.​​