МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Пассажиропоток российских авиакомпаний на фоне пандемии коронавируса в апреле 2020 года снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 91,8%, в январе-апреле на 29,5%, при этом крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" снизила перевозки в апреле на 95,2%, следует из оперативных данных Росавиации.

"Оперативные данные объёмов авиаперевозок за апрель 2020 года показывают значительное снижение основных показателей работы авиапредприятий России. В апреле текущего года российские перевозчики обслужили 771,2 тысяч пассажиров, снижение объемов авиаперевозок составляет —91,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — говорится в сообщении.

Пассажирооборот снизился на 93,2% и составил 1,586 миллиарда пассажирокилометров.

"Авиакомпания "Аэрофлот" в апреле 2020 года обслужила 147,7 тысячи пассажиров (-95,2%). Услугами авиакомпании "ЮТэйр" воспользовались 65,7 тысячи (-89,4%), авиакомпании "Россия" — 62 тысячи пассажиров (-92,2%), авиакомпании "Уральские авиалинии" — 41,7 тысячи пассажиров (-94%). В апреле 2020 авиакомпания "Сибирь" перевезла 213,9 тысяч пассажиров. С 2020 года S7 Group объединила свои компании "Сибирь" и "Глобус". По сравнению с показателями группы S7 за аналогичный период прошлого года объем пассажиропотока S7 Airlines снизился на —78,9%", — отмечает Росавиация.

Пассажиропоток за четыре месяца 2020 года снизился на 29,5% и составил 24,1 миллиона пассажиров.