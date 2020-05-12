БРЮССЕЛЬ, 12 мая — ПРАЙМ. Спрос на авиаперелеты может вернуться к докризисному уровню 2019 года лишь к 2023 году, считают в бельгийской авиакомпании Brussels Airlines, принадлежащей немецкой Lufthansa.

"Сегодня спрос все ещё очень низкий, и, по мнению аналитиков и экспертов, спрос на авиапутешествия в 2021 году будет на 25% ниже, чем до кризиса, и отрасль может рассчитывать на спрос на уровне 2019 года самое раннее к 2023 году", — говорится в сообщении компании.

Brussels Airlines из-за пандемии временно отменила все свои полеты и пока ожидает их возобновления с 1 июня.

Brussels Airlines — национальная авиакомпания Бельгии. До кризиса коронавируса в ней работали более четырёх тысяч сотрудников. Ее парк насчитывает 48 самолетов, которые ранее выполняли около 250 рейсов в день, перевозя более 10 миллионов пассажиров в год через аэропорт Брюсселя.

Сейчас Brussels Airlines теряет по одному миллиону евро ежедневно из-за отсутствия авиаперелетов, говорится в сообщении компании.

"С момента временной приостановки всех рейсов — 21 марта, компания теряет один миллион евро в день из-за потери доходов, а также из-за затрат, которые невозможно избежать, среди которых лизинг самолётов и расходы на техническое обслуживание", — говорится в нем.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В мире и, в том числе, в Евросоюзе, ввиду этого были введены масштабные запреты в области социально-экономической жизни, среди которых закрытие границ, ограничение авиа- и наземного сообщения. Хотя некоторые страны начинают постепенно ослаблять карантинные меры, перспективы, к примеру, летних каникул остаются до конца не ясными.

Ввиду серьезных трудностей, вызванных борьбой с пандемией, Brussels Airlines планирует сократить штат сотрудников на четверть и парк самолетов примерно на треть для возможности оставаться на плаву, а также ждёт помощи от бельгийских властей и Lufthansa.