МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Россияне в самоизоляции чаще всего проходили онлайн-курсы рабочих и прикладных специальностей, говорится в исследовании образовательной платформы "Смотри Учись", имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Исследование основано на анализе данных платформы среди более 240 тысяч пользователей и более 1 тысячи образовательных курсов в период с 16 марта по 7 мая 2020 года.

Самыми популярными курсами в период изоляции стали образовательные программы прикладных специальностей. Топ-5 самых популярных разделов в период карантина составили: "Заработок на дому", "Строительство и ремонт дома", "Ремесла и рукоделия", "Иностранные языки" и "Дизайн и архитектура". Аналитики отметили, что до карантина первую строчку занимал раздел "Иностранные языки", а "Заработок на дому" был на пятом месте. В свою очередь, раздел "Строительство и ремонт дома" даже не входил в пятерку лидирующих.

По словам директора платформы Евгения Антипова, изменения в рейтинге курсов связаны с влиянием коронавируса на рынок труда, вследствие чего люди, особенно в регионах, хотят перепрофилироваться и попробовать себя в новых профессиях. "Фактически, популярность раздела "Заработок на дому" подтверждает, что людям в период изоляции необходим дополнительный доход, и чтобы освоить новое ремесло они обращаются за соответствующими знаниями и навыками к образовательным платформам", — сказал Антипов.

В целом, в период изоляции, начиная с конца марта, количество пользователей платформы выросло практически в два раза, причем самый большой прирост трафика пришелся на Москву, Санкт-Петербург, Казань, Владивосток, Новосибирск и Нижний Новгород.

Аналитики отметили, что на общем фоне выделяется Казань, слушатели из столицы Татарстана в период изоляции также больше всего проходили курсы про "Заработок на дому", но второе и третье место соответственно заняли разделы "Спорт, йога, танцы" и "Фотография". А жители Владивостока, Хабаровска и дальневосточных городов чаще всего проходили курсы разделов "Кулинария", "Иностранные языка" и "Ремесла и рукоделия", оставив раздел "Заработок на дому" только на четвертом месте.