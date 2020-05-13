МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Совет директоров "Трансконтейнера" 13 мая обсудит досрочное прекращение полномочий гендиректора, избрание президента и директора, сообщила компания.

"Повестка дня заседания совета директоров эмитента: О досрочном прекращении полномочий генерального директора ПАО "Трансконтейнер"… Об избрании президента ПАО "Трансконтейнер"… Об избрании директора ПАО "Трансконтейнер", — говорится в сообщении в среду.

Гендиректором "Трансконтейнера" в настоящее время является Виктор Макаров. Он стал главой компании после прихода в акционеры оператора группы "Дело" Сергея Шишкарева. Новый акционер также ввёл пост президента "Трансконтейнера". Им стал экс-глава Fesco Александр Исурин.

"Дело" выиграло аукцион РЖД по продаже 50% плюс две акции "Трансконтейнера". Затем группа выставила оферту миноритарным акционерам, по итогам которой консолидировала 99,641% оператора.

"Трансконтейнер" — крупнейший в РФ, СНГ и Балтии владелец парка специализированного подвижного состава: в собственности более 25 тысяч фитинговых платформ и около 69 тысяч крупнотоннажных контейнеров. Компания располагает собственными терминалами в грузообразующих центрах РФ.