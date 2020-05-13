МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. ВТБ отмечает рост активности мошенников, которые стремятся заработать на новом способе возврата средств за авиабилеты с помощью ваучеров, сообщила пресс-служба банка в среду.

Российские авиакомпании разработали новый механизм возврата потраченных средств за билеты: они предлагают пассажирам оформить ваучеры на сопоставимую сумму, добавляя к ним бонусы и скидки. Деньги могут быть зачислены на специальный депозит клиента в личном кабинете на сайте перевозчика или агрегатора по продаже билетов. Благодаря этому пассажир может изменить дату вылета и рейс, напомнили в банке.

Как выяснили в ВТБ, мошенники воспользовались нововведением и начали отправлять письма и обзванивать клиентов, которые планировали свои перелеты в этом году.

Представляясь сотрудником авиакомпании, мошенники сообщают о новой услуге, предлагая купить ваучер у них напрямую. В случае, если клиент отказывается оформлять ваучер и просит вернуть ему потраченные средства, аферисты обещают помочь "урегулировать вопрос" за определенное вознаграждение. Разговор заканчивается просьбой сообщить данные банковской карты клиента для списания оговоренной суммы, а также код из полученного после этого СМС от банка, приводит ВТБ схему мошенников.

"Мы находимся в постоянном диалоге с нашими партнерами по продаже билетов и предупреждаем клиентов о том, что подобная схема является исключительно мошеннической. В каждой конкретной ситуации авиакомпания принимает индивидуальное решение, но первое обращение всегда остается за пассажиром. Если входящий звонок кажется вам подозрительным, всегда лучше перепроверить информацию на сайте или в колл-центре продавца авиабилетов", — пояснил вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек.

Банк указывает, что ни перевозчик, ни сам банк никогда не будут запрашивать у клиентов номер карты или код из СМС-сообщений — данная информация является конфиденциальной и не подлежит разглашению.