МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") поэтапно возобновляет программу полётов по РФ с 1 июня, сообщили журналистам в пресс-службе компании.

"В связи с началом отмены ограничительных противовирусных мер, лоукостер "Победа" поэтапно возобновляет программу полётов внутрироссийских рейсов с 1 июня 2020 года", — сказали в пресс-службе.

Компания с 14 мая начнет продажу билетов на летние рейсы по 73 маршрутам по России, обещает цены в среднем почти втрое ниже прошлогодних.

"На официальном сайте pobeda.aero 14 мая начнется продажа билетов на летние рейсы: средний тариф грядущего сезона почти в три раза ниже среднего тарифа летнего сезона 2019 года. В продажу будут добавлены билеты на рейсы по 73 российским маршрутам", — рассказали в пресс-службе.

При этом уточняется, что более 60% всех билетов на июнь будет предложено по 499-2999 рублей.

Так, средний тариф на перелет по маршруту Москва — Санкт-Петербург в июне будет в 2,8 раза ниже тарифа прошлого лета; билеты на рейс из Казани в Москву — в среднем в 1,8 раза дешевле; из Анапы в Москву – в среднем в 3,1 раза дешевле; из Краснодара и Минеральных Вод в Москву – в 2,9 раза дешевле; из Калининграда в Санкт-Петербург – в 2,5 раза дешевле; из Чебоксар в Санкт-Петербург – в среднем в 3,4 раза дешевле.