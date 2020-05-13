МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Дмитровское ООО "Эн+ Рециклинг" в арбитражном суд Московской области требует взыскать 4,5 миллиарда рублей с московского ООО "Первое решение", выпускающего косметические серии Natura Siberica и "Рецепты бабушки Агафьи", следует из опубликованного в среду определения суда.

Иск поступил в суд 7 мая, его основания пока не сообщаются, предварительные слушания по делу назначены на 30 июня.

По данным из открытых источников, ООО "Эн+ Рециклинг" по состоянию на октябрь 2019 года владело 100% акций ПАО "Дмитровский опытный завод алюминиевой и комбинированной ленты", входящего в En+ Group. В Дмитрове "Эн+ Рециклинг" принадлежит котельная, снабжающая теплом и водой предприятия и жилые дома.

"Эн+ Груп" (En+ Group) — вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Компания объединяет электрогенерирующие активы установленной мощностью 19,5 ГВт (включая 15,1 ГВт гидроэнергетических активов) и алюминиевые производства годовой мощностью 3,9 миллиона тонн (через контрольную долю в ОК "Русал").

Основатель и гендиректор компании "Первое решение" Андрей Трубников в апреле говорил, что у компании сейчас в России около 90 магазинов и все они закрыты из-за ограничительных мер по коронавирусу. По его словам, примерно треть розничных точек могут не открыться после завершения режима самоизоляции в России.