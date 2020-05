МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Структуры транспортной группы Fesco потребовали от ее крупнейших акционеров — Зиявудина Магомедова и американской TPG — вернуть кредиты на 1 миллиард долларов, которые они привлекали на выкуп группы в 2012 году, сообщает РБК со ссылкой на копию соответствующего письма в распоряжении издания.

"Группа Fesco направила письмо своим крупнейшим акционерам — бизнесмену Зиявудину Магомедову и американскому инвестфонду TPG Group — с напоминанием о необходимости возврата структурам самой группы кредитов на общую сумму $1,046 млрд, которые привлекались на покупку акций компании в 2012 году…. Их доли в Fesco заложены в ВТБ", — сообщает РБК.

Издание отмечает, что авторы письма — три кипрские компании Halimeda International Ltd, Fesco Ocean Management Ltd и Polluks Investments Ltd ("дочки" Fesco), получатели — компании Maple Ridge и Sian Participation. Первая, зарегистрированная на Кипре, на 65,09% принадлежит Магомедову и на 34,91% — физическим и юридическим лицам фонда TPG.

"Мы напоминаем вам, что несколько кредитов вместе с накопленными процентами подлежат оплате, а срок платежа по остальным кредитам наступит в течение 2020 года", — цитирует РБК текст письма.

Оно поясняет, что Fesco приобреталась по схеме leveraged buyuot, когда сама компания выступает кредитором своих будущих владельцев. Поэтому формальным заемщиком по этому кредиту иностранных банков выступила Fesco, которая затем одолжила деньги своим новым акционерам. Весной 2013 года группа разместила еврооблигации на 800 миллионов долларов, половина этой суммы пошла на погашение кредита перед Goldman Sachs, Raiffeisen и ING (крупнейшие акционеры при этом остались должниками Fesco). Но в 2017 году компания оказалась на грани дефолта и договорилась о рефинансировании задолженности перед иностранными кредиторами, получив кредитную линию в ВТБ.

РБК пишет, что ВТБ открыл Fesco кредитную линию на 680 миллионов долларов на пять лет, став единственным кредитором компании (по данным на конец 2019 года, долг компании составил около 600 миллионов долларов). Залогом по этому кредиту стало несколько активов, включая 73,74% акций Fesco, которые принадлежат Магомедову, TPG и GHP Group.

Транспортная группа Fesco — одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Группе принадлежат ВМТП, железнодорожный оператор "Трансгарант", оператор фитинговых платформ "Русская тройка". Пакет в 32,5% акций Fesco принадлежит Зиявудину Магомедову, 23,8% — компаниям, контролируемым Марком Гарбером (одним из контролирующих акционеров GHP Group), 17,4% — TPG Capital, 26,3% — другим акционерам или находятся в свободном обращении.