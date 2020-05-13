МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Российская чартерная авиакомпания Azur air с 1 июня начинает первые для компании регулярные полеты по РФ, будет летать в Сочи из пяти городов, сообщила пресс-служба перевозчика.

"Авиакомпания Azur air с 1 июня 2020 года начинает полеты в Сочи из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани и Уфы. Сочи — первое для Azur air регулярное туристическое направление внутри России. Программа полетов рассчитана на всю глубину весенне-летнего расписания. Билеты на эти рейсы уже поступили в продажу и доступны на сайте авиакомпании", — говорится в сообщении.

Стоимость билетов начинается от 2231 рубля в одну сторону. Тарифная сетка включает три тарифа, различающихся набором услуг. Так, по тарифу "Лайт" пассажирам доступны 5 килограммов ручной клади, по тарифу "Стандарт" добавляется одно место багажа весом 20 килограммов и возможность обмена/возврата билета, а тариф "Оптимум" также предполагает бесплатное горячее питание.

Из Москвы рейсы будут выполняться ежедневно, а из регионов — два раза в неделю. Вылеты из Санкт-Петербурга и Уфы запланированы по четвергам и воскресеньям, а из Екатеринбурга и Казани — по средам и субботам.

На рейсах из Москвы и Санкт-Петербурга авиакомпания предложит пассажирам приобрести на борту различные закуски и напитки. У пассажиров этих рейсов есть возможность сделать на сайте авиакомпании предварительный заказ дополнительного питания ресторанного уровня. На всех направлениях компания будет использовать лайнеры Boeing 767-300, рассчитанные на перевозку 336 пассажиров в салоне экономического класса.

"Azur air делает все необходимое для обеспечения санитарно-эпидемиологических норм, регулярно проводя дезинфекцию своих воздушных судов, а также всех складских помещений, где хранится экипировочное имущество. Например, пледы подвергаются дополнительной санитарной обработке. Авиакомпания также строго контролирует соблюдение санитарно-эпидемиологических норм при приготовлении бортового питания, а также погрузке на борт товаров бортовой торговли", — отмечает компания.