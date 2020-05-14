МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Посещение торговых центров будет представлять минимальные риски для тех, кто соблюдает социальную дистанцию и использует средства индивидуальной защиты, рассказал агентству "Прайм" профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Плеханова Вячеслав Чеглов.

Все торговые центры предполагается открыть не ранее, чем на третьем этапе разработанного Роспотребнадзором порядка ослабления режима действующих ограничений. Третий этап также подразумевает открытие общепита (с условием расстановки перегородок или столов на расстоянии 1,5-2 метров), а также всех образовательных учреждений, гостиниц и мест отдыха.

"Торговый центр – это не что иное, как торговая улица, которая проектируется так, чтобы развести потоки людей по всему комплексу, рассредоточить их. При правильном проектировании и управлении возможность встретить носителя какой –то болезни остается, но если "не нарываться" и соблюдать правила социального дистанцирования какое-то время, то и избежать проблем несложно", — отметил эксперт.

"Санитарное состояние большинства ТЦ "на высоте", — уверен эксперт. По его словам, главное на первых порах использовать средства личной защиты и не участвовать в массовых мероприятиях и развлечениях, организуемых обычно ТЦ.

Посещаемость торговых центров в России стабилизируется к марту 2021 года, выяснили в консалтинговой компании Cushman & Wakefield. Аналитики пришли к такому выводу, проанализировав опыт стран, которые уже восстанавливаются после эпидемии. Частичного открытия торговых центров эксперты ожидают в июне-июле.​