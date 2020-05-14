МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Россияне в прошлом 2019 году выпили 180 тысяч тонн кофейных напитков, при этом потребление чая в России в этот период составило всего 140 тысяч тонн. Как пишет РБК, впервые Российская Федерация утратила статус "чайной страны".

Генеральный директор ассоциации Росчайкофе Рамаз Чантурия рассказал изданию, что при подсчете потребления напитков в РФ за прошлый год учитывались кофе в зернах, молотый и растворимый, а также разные смеси.

Что касается чая, то учитывались напитки всех сортов, без травяных смесей.

В предыдущие два года — 2017 и 2018 — жители страны употребляли примерно одинаковое количество кофе и чая — по 160 тысяч тонн. До этого периода чай лидировал.

Полученные изданием данные коррелируют со статистикой по импорту чая и кофе от Федеральной таможенной службы (ФТС). За прошлый год Россия импортировала 413,3 тысяч тонн кофе (без учета растворимого) и 314,2 тысяч тонн чая.

Рост потребления кофе смогли зафиксировать и ретейлеры: по информации французской сети "Ашан", кофе покупают чаще, а самым популярным видом является растворимый, хотя интерес к зерновому, молотому и капсульному тоже растет. По подсчетам "Магнита", в денежном выражении спрос на кофе превысил спрос на чай в два раза.