МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Росавиация получила пакет документов на субсидии от группы "Аэрофлот", сообщили РИА Новости в ведомстве.

"В Росавиацию поступил на рассмотрение пакет документов на получение субсидий от группы компаний "Аэрофлот" за февраль-апрель 2020 года", — сказали в Росавиации.

Поддержать авиаперевозчиков, наиболее прострадавших в связи с распространением коронавируса, ранее поручил президент РФ Владимир Путин, правительство выделило на эти цели 23,4 миллиарда рублей.

Субсидию можно будет потратить на зарплаты авиационному персоналу (не менее 60% от общего объема субсидии), лизинговые платежи (не более 30% от общего объема), оплату стоянки воздушных судов (не более 10% от общего объема), а также на операционную деятельность и содержание имущества.

В Минтрансе сообщили, что господдержка авиакомпаниям за потери из-за пандемии коронавируса будет выделяться ежемесячно на погашение расходов с февраля по июль.

"Предоставление ежемесячной финансовой помощи в виде субсидий направлено на погашение расходов российских авиакомпаний, осуществляющих коммерческие перевозки, за период с февраля по июль 2020 года", — говорится в сообщении.