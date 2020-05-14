МОСКВА, 14 мая – ПРАЙМ. Законопроект, предусматривающий получение вида на жительство за покупку недвижимости в России, может стать некоторым стимулом для инвестиций в экономику страны, однако к всплеску интереса не приведет, считают эксперты, опрошенные РИА Недвижимость.

В четверг газета "Известия" написала, что министерство экономического развития (МЭР) подготовило законопроект, принятие которого позволит иностранным предпринимателям получить вид на жительство за покупку недвижимости на территории Российской Федерации.

НЕ ОЧЕНЬ ЗНАЧИМАЯ МЕРА

"Если рассматривать данную меру в долгосрочной перспективе, то она может принести огромную пользу и хорошие инвестиционные потоки, однако в ближайшее время больших инвестиций ожидать не стоит", — считает управляющий партнер Barnes Центральная Европа и Россия Гийом де Виллье.

Директор департамента городской недвижимости Knight Frank Андрей Соловьев не считает данный законопроект значимым для России, так как состоятельные люди, по его словам, не сталкиваются с проблемой получения вида на жительство. Они могут получить его по другим каналам, например, по линии предпринимательства и инвестиций в другие отрасли экономики.

При этом Соловьев отмечает что если речь будет идти об эконом-классе, то этот закон может поддержать тех, кто до сих пор не смог получить вид на жительство.

"Российский бизнес заинтересован в привлечении иностранных инвестиций. В стране представлено довольно большое количество крупных международных предприятий, однако средний и малый бизнес — значительно меньше. Во многом это связано с непростыми нормами действующего иммиграционного законодательства", — подчеркивает управляющий партнёр Intermark Relocation Мария Семенова.

Она считает, что упрощение получения ВНЖ может оказать стимулирующий эффект на приток малого и среднего бизнеса в страну и повысить инвестиции как в экономику в целом, так и в сектор недвижимости.

ОРИЕНТИР НА СНГ

По данным де Виллье, на сегодняшний день доля иностранцев, покупающих недвижимость в России, составляет около 3%. В компании ожидают, что через три года эта доля вырастет от 4 до 6%, при условии, что Россия будет продвигать эту правовую реформу за рубежом, через Россотрудничество и посольства.

"Но направлен этот закон в большей степени, конечно, не на европейцев или американцев, а на предпринимателей из стран СНГ и русскоговорящих людей, которые имеют определенные языковые корни и связи с Российской Федерацией", — говорит Соловьев.

В свою очередь председатель совета директоров Kalinka Group Екатерина Румянцева добавляет, что принятие законопроекта может быть полезным для стран третьего мира или инвесторов из Китая, которые хотят или планируют вести бизнес на территории России — это может привлечь деньги в регионы.