МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Совкомфлота" по МСФО в первом квартале 2020 года выросла в 1,66 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 116,1 миллиона долларов, сообщила судоходная компания.

Валовая выручка при этом выросла на 20,1% — до 493,3 миллиона долларов. Чистая выручка на основе тайм-чартерного эквивалента увеличилась на 25,1% — до 389,5 миллиона долларов. EBITDA выросла на 39% — до 287,5 миллиона долларов.

"Работа ПАО "Совкомфлот" в I квартале 2020 года сопровождалась благоприятной для судовладельцев сезонной конъюнктурой фрахтового рынка в сегменте танкерных перевозок. Вместе с тем исключительно высокая волатильность нефтяного рынка и новые вызовы неконъюнктурного характера требовали от каждого работника высокого профессионализма и оперативности", — цитирует компания своего гендиректора Игоря Тонковидова.

"На этом фоне компания по итогам первого квартала добилась существенного роста всех ключевых показателей деятельности. Позитивная динамика фрахтовых ставок способствовала росту доходов в сегменте конвенциональных танкерных перевозок… Достигнутые результаты по всем параметрам превышают запланированные на этот период целевые значения… Предприятие в полном объеме выполнило свои обязательства перед клиентами в рамках крупных проектов на Сахалине и в Арктическом регионе", — добавляет "Совкомфлот" со ссылкой на Тонковидова.

Группа компаний "Совкомфлот" — крупнейшая судоходная компания России, одна из ведущих в мире компаний по морской транспортировке углеводородов, а также обслуживанию шельфовой разведки и добычи нефти и газа. Компания на 100% принадлежит государству в лице Росимущества.