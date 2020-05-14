БРЮССЕЛЬ, 14 мая — ПРАЙМ, Мария Князева. Бельгийская авиакомпания Brussels Airlines, принадлежащая германской Lufthansa, планирует частично возобновить полёты, в том числе для туристов, с 15 июня, говорится в сообщении компании.

"Авиакомпания планирует возобновить коммерческие полеты с 15 июня", — сообщает перевозчик.

Пока планируется летать в Германию, Швейцарию, Грецию, Португалию и Испанию, однако более полный список направлений на первые недели работы компания намерена сообщить чуть позже.

Кроме того, в ближайшие месяцы авиакомпания хочет летать по ограниченному количеству направлений, отмечается в сообщении.

Brussels Airlines сообщала ранее, что с момента приостановки 21 марта всех рейсов на фоне борьбы с пандемией коронавируса она теряет один миллион евро в день из-за снижения доходов, а также из-за затрат, которые невозможно избежать, среди которых лизинг самолётов и расходы на техническое обслуживание.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В мире и, в том числе, в Евросоюзе, ввиду этого были введены масштабные запреты в области социально-экономической жизни, среди которых закрытие границ, ограничение авиа- и наземного сообщения.

Ввиду серьезных трудностей, вызванных борьбой с пандемией, Brussels Airlines планирует сократить штат сотрудников на четверть и парк самолетов примерно на треть для возможности оставаться на плаву, а также ждёт помощи от бельгийских властей и Lufthansa.