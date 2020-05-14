МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Поход в магазин для россиян стал одной из возможностей выхода на улицу в качестве альтернативной прогулки, однако сейчас сложно прогнозировать квартальные отчеты продуктовых отечественных ритейлеров и вместе с этим динамику их акций на бирже в этой нетривиальной ситуации, признались РИА Новости опрошенные эксперты.

Они также отмечают, что на итоги как второго квартала, так и года будут влиять затраты продуктовых ритейлеров, связанные с вложениями в развитие онлайн-торговли, поэтому, скорее, стоит ждать сглаженного роста в акциях "Магнита", депозитарных расписках "Ленты", X5 Retail Group, O'KEY Group.

"Сейчас сложно прогнозировать квартальные показатели продаж и прибыли, так как ситуация нетривиальная, но в целом продуктовый ритейл (особенно в формате "у дома" и с удобными опциями доставки) намного устойчивее к кризису, чем непродовольственные конкуренты и цикличные отрасли. Поход в ближайший магазин – это одна из немногих возможностей выйти из дома", — говорит аналитик ГК "Финам" Наталья Малых.

НЕТРИВИАЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ

"В кризисный период ритейл традиционно является защитным сектором, однако мы считаем, что основной рост бумаг сектора пройден: с 17 марта 2020 года отраслевой индекс потребительского сектора Московской биржи вырос на 20%", — отмечают аналитики ITI Capital.

FMCG-сети (Fast-Moving Consumer Goods, товары повседневного спроса – ред.) являются бенефициарами снижения конкуренции со стороны непродовольственного ритейла, общепита в период самоизоляции, замечает инвестиционный менеджер компании "Открытие брокер" Тимур Нигматуллин. Всё перечисленное ведет к увеличению трафика и среднего чека, добавляет он.

Старший аналитик по потребительскому сектору "Атона" Виктор Дима также отмечает, что в целом, пока изоляция положительно сказалась на динамике продовольственной розницы, и результаты за первый квартал и апрель, скорее, обнадёживающие. Это связанно, в первую очередь, с закрытием столовых, кафе и ресторанов и большим временем, проводимым людьми дома, уточняет он.

"Вместе с тем, в более долгосрочной перспективе падение реальных располагаемых доходов оценочно на 7-13% по итогам года, скорее всего, приведет к обратной тенденции, и бизнес вновь столкнется с падением выручки на метр площади и снижением рентабельности", — считает Нигматуллин.

"Дальнейшая динамика будет зависеть от того, как быстро люди вернутся к работе и как быстро восстановятся доходы людей. Если доходы будут медленно восстанавливаться, то, скорее всего, третий квартал покажет замедление динамики в продовольственной рознице, так как потребители фактически перейдут в режим жесткой экономии", — также обращает внимание Дима.

ПРОГНОЗЫ

До конца второго квартала 2020 года динамика акций ритейлеров может оказаться более сглаженной, чем в первом квартале, полагают аналитики ITI Capital.

На взгляд Нигматуллина из "Открытие брокер", бумаги всех перечисленных продовольственных ритейлеров будут поддерживаться на текущем уровне за счет повышенного спроса на товары и на фоне мер правительства.

"У меня умеренное позитивное видение на акции "Магнита" в текущем квартале и в этом году в целом. Сейчас у некоторых потребителей нет выбора, в каком магазине покупать, это будет ближайший магазин. От этого существенно выиграют "Магнит" и Х5, у которых основной актив – это магазины "у дома". Результаты у этих ритейлеров могут выйти неплохие", — считает Малых из ГК "Финам".

Она полагает, что акции "Магнита" будут торговаться лучше рынка за счет меньшей чувствительности к кризису и предстоящих дивидендов.

"Менеджмент не стал отменять дивиденды, … что сейчас может служить индикатором достаточности капитала и ликвидности, и выплатит акционерам летом финальный дивиденд за 2019 год 157 рублей. Текущая доходность составляет вполне достойные для промежуточных выплат 4,4%. До конца квартала акции "Магнита" могут принести доходность до 10% с учетом дивидендов", — добавляет аналитик.

X5 Retail Group выглядит сравнительно дорогой на основании анализа сравнения финансовых мультипликаторов, считает аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Александр Осин. Ожидаемая дивидендная доходность данных бумаг 5% годовых, целевой уровень стоимости акции X5 на 2020 год — 2359 рублей, добавляет он.

В период самоизоляции среднесрочные финансовые показатели продуктового ритейла "Лента" остались относительно стабильны, указывает аналитик. "Оцениваем справедливую стоимость обыкновенной акции "Ленты" на конец 2020 года в 185 рублей за бумагу", — говорит аналитик.

Акции компании O'KEY существенно дороже аналогов с точки зрения мультипликаторов, однако, обладают потенциалом роста за счет динамики продаж, даже принимая во внимание кризисные риски, считает эксперт.

"Наша оценка чистой прибыли компании в 2020 году составляет 1 миллиард рублей. Дивидендные выплаты стабильны, хотя, возможно, и сократятся существенно по итогам 2019 года, оценочная доходность по ним, тем не менее, составит высокие для рынка порядка 8%. Ключевой риск – высокий долг. Чистый долг к EBITDA – один из самых высоких в отрасли, составляет 3,98х", — говорит Осин. На конец 2020 года оценка справедливой стоимости депозитарной расписки компании составляет 1 доллар при повышенных рисках вложений, добавляет он.

"В ближайшие недели и с положительной вероятностью до конца квартала ожидаем итогового роста котировок широкого фондового рынка РФ. Целевые диапазоны закрытия второго квартала для цен акций "Магнита", "Ленты", X5 Retail Group, O'KEY Group с высокой вероятностью в среднем составляют, соответственно 3215-4010 рублей, 128-178 рублей, 2175-2250 рублей и 0,715-0,925 доллара за акцию и ADR/GDR соответственно", — указывает аналитик.

К текущему моменту акции "Магнита" торгуются на Московской бирже на уровне 3553,5 рубля, депозитарные расписки "Лены" — 150 рублей, X5 – 2180 рублей, следует из данных Московской биржи. GDR O'KEY на Лондонской бирже – 0,82 доллара.

Гонку выиграют наиболее гибкие к изменениям ритейлеры, резюмируют аналитики ITI Capital.