ЖЕНЕВА, 14 мая — ПРАЙМ. Авиакомпания SWISS в июне планирует возобновить прямые рейсы в Москву, говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании в четверг.

На сайте авиакомпании прямые рейсы в Москву из Цюриха и Женевы можно найти, начиная с 15 июня.

"SWISS частично возобновит полеты в июне и планирует выполнять до 190 рейсов из Цюриха и Женевы в 41 пункт назначения в Европе. Возобновление будет проходить в несколько этапов, и в ближайшие недели диапазон доступных рейсов будет постепенно увеличиваться", — говорится в заявлении авиакомпании.

Как отмечается, рейсы возобновятся на средиземноморских направлениях, в том числе в Малагу, Барселону, Мадрид и Валенсию в Испании, а также в Бриндизи, Флоренцию, Неаполь и Рим в Италии. Также возобновляются рейсы в Гётеборг в Швеции и Копенгаген в Дании. SWISS добавит в свою программу другие крупные европейские направления, такие как Париж (Франция), Брюссель (Бельгия) и Москва (Россия). Будут расширены существующие рейсы в Амстердам (Нидерланды), Афины (Греция), Берлин (Германия), Лиссабон и Порту (Португалия), Лондон (Великобритания) и Стокгольм (Швеция).

Авиакомпания планирует в июне возобновить рейсы из Цюриха в Нью-Йорк (четыре раза в неделю), Чикаго (два раза в неделю), Сингапур (один раз в неделю), Бангкок (один раз в неделю), Токио (два раза в неделю), Мумбаи (три раза в неделю), Гонконг (два раза в неделю) и Йоханнесбург (один раз в неделю).

Ранее SWISS также опубликовала заявление, в котором рекомендовала с 4 мая по 31 августа ношение маски всем пассажирам при регистрации, а также на борту самолета на всех рейсах авиакомпании.