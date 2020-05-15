МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Россияне в пятницу возвращаются на родину вывозными рейсами из США, Турции, Индии, Китая, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Ожидается прилет рейсов Нью-Йорк — Москва, Анталия — Санкт-Петербург — Москва, Гоа — Красноярск (далее самолет полетит в Екатеринбург и Москву, прибытие в эти города планируется в субботу), Сицзяо — Иркутск.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное международное авиасообщение; для вывозных рейсов, как и для ряда других перелетов, сделано исключение.