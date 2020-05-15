МОСКВА, 15 мая – ПРАЙМ. Крупные российские банки будут значительно снижать уровень одобрения ипотечных кредитов в условиях экономического кризиса, занося клиентов из пострадавших отраслей в категорию неблагонадежных, считает член совета директоров девелоперской компании "Самолет" Антон Елистратов.

"Первый риск, который мы видим – это банки. Мы опасаемся, что, хотя государство предпринимает меры по стимулированию спроса, но практика субсидирования ипотеки под 6,5% только формируется, и некоторые крупные банки будут снижать уровень одобрения кредитов, таким образом нивелируя весь процесс от этой программы. Уже сейчас они заносят покупателей из целых отраслей малого и среднего бизнеса. пострадавших от кризиса, в категорию неблагонадежных, — сказал он.

Елистратов также добавил, что на одном из этапов региональные власти будут вынуждены сократить бюджеты на развитие инфарструктуры, что нанесет значительный удар на развитие девелоперских проектов в перспективе. Кроме того, добавил он, усложнится и процесс кредитования девелоперов.

Девелоперская группа "Самолет" работает в Москве, Подмосковье и Ленинградской области. Крупнейшими акционерами группы являются Павел Голубков и Михаил Кенин.