МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Правительство РФ утвердило размещение бессрочных облигаций РЖД на сумму до 370 миллиардов рублей, говорится в распоряжении на официальном портале.

"Принять решение о размещении облигаций нескольких выпусков серии 001Б ОАО "Российские железные дороги" без срока погашения… общей суммой номинальной стоимости всех выпусков облигаций до 370 миллиардов рублей включительно или до эквивалента этой суммы в иностранной валюте, предназначенных для квалифицированных инвесторов — юридических лиц, с возможностью досрочного погашения указанных облигаций по усмотрению их эмитента", — говорится в документе.

Распоряжение, опубликованное в пятницу, датировано 13 мая и подписано исполняющим обязанности председателя правительства Андреем Белоусовым.

Минфину России поручено обеспечить компенсацию неполученных доходов держателям бондов в случае принятия РЖД решения о невыплате купонного дохода по этим бумагам.

Гендиректор компании Олег Белозеров на совещании у президента России Владимира Путина сообщал, что РЖД на фоне непростой ситуации в экономике в связи с коронавирусом хотят сохранить инвестиционную программу 2020 года минимум в 620 миллиардов рублей при прежних планах 820 миллиардов рублей и готовы профинансировать ее за счет бессрочных облигаций на сумму не менее 370 миллиардов рублей. По его словам, базовые решения по облигациям уже приняты, требуется закрепить ряд уточнений и разъяснений. Белозеров добавлял, что при поддержке правительства и Центробанка компания готова начать выпуск бессрочных облигаций в течение месяца.