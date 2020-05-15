МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Компания "Лента", один из крупнейших российских ритейлеров, снизила ориентир купонов по биржевым облигациям объемом 10 миллиардов рублей до 6,3-6,4% годовых, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.

Новому ориентиру купонов соответствует доходность к погашению 6,4-6,5% годовых. Первоначальный ориентир ставки купонов составлял 6,45-6,65% годовых (доходность 6,55-6,76% годовых).

Заявки на облигации компания собирает в пятницу, техническая часть размещения предварительно назначена на 3 июня.

"Лента" намерена разместить трехлетние биржевые облигации серии БО-001Р-04 с полугодовыми купонами. Организаторами выступают "ВТБ Капитал", Газпромбанк, Райффайзенбанк, БК "Регион", Россельхозбанк, "Сбербанк КИБ" и Совкомбанк.

"Лента" — одна из крупнейших розничных сетей в России. На конец марта компания управляла 380 магазинами в России: 249 гипермаркетами и 131 супермаркетом. В конце апреля 2019 года "Севергрупп" Алексея Мордашова приобрела акции "Ленты" у TPG Group (34,45% за исключением казначейских бумаг) и ЕБРР (7,47%). После выкупа акций у миноритариев "Ленты" "Севергрупп" владеет 77,99% в капитале ритейлера.