МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Совет директоров группы компаний "Обувь России", одного из крупнейших российских обувных ритейлеров, рекомендовал не выплачивать дивиденды по результатам 2019 года, сообщается в материалах компании.

"Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО "ОР" чистую прибыль общества, полученную по результатам 2019 финансового года, не распределять, дивиденды по размещенным акциям не выплачивать", — говорится в сообщении.

Годовое общее собрание акционеров компании пройдет 19 июня в форме заочного голосования. Реестр для участия в нем закроется 25 мая.

По итогам 2018 года компания выплатила дивиденды в размере 2,36 рубля на акцию.

Компания "Обувь России" основана в 2003 году, головной офис находится в Новосибирске. В 2017 году привлекла 5,9 миллиарда рублей в ходе IPO на Московской бирже, став таким образом первой публичной компанией на российском обувном и fashion-рынке. Согласно информации от 30 апреля, в состав "Обуви России" входили 851 магазин в 360 городах России и две производственные площадки. Глава "Обуви России" Антон Титов владеет 50% акций ПАО "ОР", управляющей компании группы. В июне из капитала ПАО вышла структура бизнесмена Михаила Прохорова.