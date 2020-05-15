МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Чистый убыток российской авиакомпании "ЮТэйр" (Utair) по РСБУ в первом квартале 2020 года сократился на 29,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 1,8 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.

"Чистый убыток сократился на 0,7 миллиарда рублей — до —1,8 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

В первом квартале 2019 года чистый убыток "ЮТэйр" по РСБУ составил 2,55 миллиарда рублей. Таким образом, показатель снизился на 29,4%.