МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Спрос на медицинские маски на маркетплейсе "Беру" 8 мая, после объявления о введении масочного режима в Москве, взлетел в 1,89 раза по сравнению с 1 мая, на перчатки – в 3,23 раза, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Мэр Москвы Сергей Собянин 7 мая сообщил, что масочный и перчаточный режим вводится в общественном транспорте и объектах торговли в Москве с 12 мая. Использование масок, респираторов либо других средств защиты органов дыхания, а также перчаток обязательно в магазинах, торговых центрах, а также при поездках на любых видах общественного транспорта и в такси, сказал мэр.

"За последние две недели пик спроса на медицинские маски и перчатки на маркетплейсе "Беру" пришёлся на 8 мая — на следующий день после того, как официально анонсировали введение масочного режима в Москве. Тогда, по сравнению с 1 мая, количество заказов медицинских масок увеличилось на 89%, а перчаток — на 223%. Спрос до сих пор остаётся повышенным", — рассказали в пресс-службе "Беру".