МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Интернет-магазин Lamoda увеличил оборот в первом квартале почти на 20% в годовом выражении, до 10,3 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.

"Чистый оборот (Net merchandise value) вырос на 19,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 10,3 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

Валовая прибыль за первый квартал выросла на 29% и составила 3,1 миллиарда рублей. Число активных пользователей сервиса выросло на 8% и достигло 3 миллионов человек. Ежемесячная аудитория при этом увеличилась до 17 миллионов против 13 миллионов годом ранее.

"В первом квартале 2020 года покупатели Lamoda продолжали приобретать на площадке товары, связанные с модой и образом жизни. Спрос также сохранился в апреле и мае. В то же время, в связи с режимом самоизоляции в первом квартале вырос спрос на товары для дома и декора, занятий спортом, игрушки. Например, число заказов в категории "Спорт" выросло в 2,5 раза, в категории "Дом" — в 2 раза по сравнению с первым кварталом 2019 года", — говорится в сообщении компании.

Lamoda – технологическая ритейл-платформа, а также магазин одежды и аксессуаров. Компания была основана в 2011 году, сейчас у неё есть собственная логистическая структура LM Express с доставкой в 1000 городов России. Ежемесячно онлайн-сервисы Lamoda посещает более 16 миллионов покупателей. В компании работает около 7 тысяч человек.