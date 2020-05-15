МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. ЦБ РФ расширил меры поддержки кредитования малого и среднего бизнеса и кредитования в целях поддержки и сохранения занятости, говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

"Банк России расширил меры поддержки кредитования субъектов МСП, а также кредитования на неотложные нужды в целях поддержки и сохранения занятости", — сказано в сообщении.

В частности, ЦБ решил, что в расчет лимита, который устанавливается в рамках механизма предоставления кредитов Банка России, направленных на поддержку кредитования субъектов МСП, может включаться сумма задолженности по кредитам лизинговым и факторинговым компаниям.

Банк России расширил лимит кредитования компаний для поддержания занятости со 150 до 200 миллиардов рублей, выделив 50 миллиардов рублей на ссуды крупным компаниям, не являющимся системообразующими, говорится в сообщении регулятора.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина на прошлой неделе анонсировала, что регулятор рассматривает выделение лимита в 50 миллиардов рублей на зарплатные кредиты под 0% для крупных предприятий.

"Банк России принял решение о внесении изменений в механизм предоставления кредитов Банка России, направленных на поддержку кредитования на неотложные нужды для поддержки и сохранения занятости. Данные изменения предполагают, что из совокупного лимита в 500 миллиардов рублей, помимо уже выделенных 150 миллиардов рублей для обеспечения кредитования субъектов МСП на неотложные нужды для поддержки и сохранения занятости, будет выделено еще 50 миллиардов рублей на аналогичные цели для заемщиков, не имеющих статуса субъектов МСП и не являющихся системообразующими организациями", — сказано в сообщении.