ВЛАДИВОСТОК, 16 мая — ПРАЙМ. Движение через пункт пропуска с КНР "Пограничный" в Приморье, где скопились сотни грузовиков, 18 мая возобновится в прежнем режиме, сообщает правительство края.

Уссурийская таможня в апреле информировала, что из-за ужесточения в Китае мер по борьбе с коронавирусом перед российскими пограничными пунктами пропуска в Приморье образовались очереди из грузовиков, число выпущенных машин снизилось в четыре раза. Власти Приморья и дипломаты ведут переговоры с китайской стороной для решения проблемы.

За последнюю неделю сотни большегрузов скопилось на российской стороне перед пунктом пропуска в Приморье. Власти Приморья заявили, что китайская сторона сократила пропуск грузовиков на несколько дней из-за коронавируса у одного из российских водителей. В четверг водители решили три дня не пересекать границу в знак протеста. Власти Приморья проинформировали о соглашении с китайской стороной об увеличении числа пропускаемых грузовиков в пункте пропуска "Пограничный".

"У российского водителя, у которого 12 мая заподозрили наличие коронавирусной инфекции после пересечения им российско-китайской границы в Суйфэньхэ, диагноз не подтвердился. В ближайшее время трансграничные грузовые перевозки через пункт пропуска "Пограничный" возобновятся в прежнем режиме и прежнем объёме", — говорится в сообщении.

Как отметил заместитель председателя правительства Приморского края Константин Шестаков, власти региона сообщили китайской стороне, что диагноз у водителя не подтвердился. В свою очередь китайская сторона сообщила, что с понедельника, 18 мая, она готова осуществлять приём грузового автотранспорта через погранпереход Пограничный-Суйфэньхэ в прежнем режиме, то есть с ночёвкой водителей на территории КНР.

"Более того, для этих целей выделена ещё одна гостиница, таким образом, теперь их будет две", — рассказал Шестаков, чьи слова приводятся в сообщении.

Директор Владивостокского филиала ФГКУ "Росгранстрой" Игорь Хрущев уточнил, что в Суйфэньхэ в настоящее время сохраняется режим карантина, поэтому китайская сторона действовала в соответствии с достаточно жёстким протоколом, согласно которому гостиница, где ночевали российские водители, была сразу же закрыта, а персонал помещен на карантин.

Ранее вице-премьер – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев дал поручение перевести пункты пропуска "Пограничный" и "Краскино" на 24-часовой режим работы, кроме того, перевести пункт пропуска "Краскино" на режим работы семь дней в неделю, а на "Пограничном" оборудовать еще два места для досмотра грузового автотранспорта. Срок исполнения поручения – 1 сентября 2020 года. Как сообщил Игорь Хрущев, работа по реализации поручения уже идёт.