МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Возврат денег за неиспользованные авиабилеты должен быть не правом, а обязанностью авиаперевозчиков, заявил лидер "Справедливой России" Сергей Миронов, комментируя принятый Госдумой в первом чтении проект закона о дополнительных полномочиях правительства, сообщает пресс-служба СР.

Согласно документу, в чрезвычайных условиях правительство может устанавливать особенности исполнения договоров воздушной перевозки. Это предполагает право перевозчика отказаться от исполнения договора и вернуть пассажиру уплаченные деньги. Порядок и сроки урегулирования таких ситуаций определяются правительством, поясняет пресс-служба СР.

"От массовой отмены рейсов страдают и авиакомпании, и пассажиры. Правительство только что решило поддержать авиакомпании многомиллиардной субсидией. Это правильно. Но, получая помощь от государства, коммерческие перевозчики должны прежде всего подумать о гражданах и вернуть им деньги за неиспользованные билеты. Это должно быть обязанностью, а не правом. Мы обратим на это внимание при дальнейшем рассмотрении законопроекта", — цитирует пресс-служба слова Миронова.

Председатель СР подчеркнул, что, по его мнению, у пассажиров должен быть выбор, в какой именно форме получать компенсацию: деньгами или возможностью совершить перелет в другое время.

"Авиакомпании не должны навязывать гражданам свои условия, и это тоже необходимо учесть при подготовке конкретных правительственных решений", – отметил Миронов.

Лидер СР уточнил, что в условиях пандемии у правительства должны быть полномочия "корректировать отраслевые нормативные акты исходя из складывающейся обстановки", поэтому законопроект был поддержан, но при этом права и интересы граждан всегда должны оставаться в приоритете.