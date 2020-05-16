МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Министр транспорта России Евгений Дитрих надеется на открытие международных авиарейсов летом.

"Мы выражаем надежду, что такие решения могут состояться, но в первую очередь они будут зависеть от того, какая обстановка будет в тех странах, куда мы хотели бы отвезти нашего пассажира. И насколько нам в этом смысле разрешат наши санитарно-эпидемиологические власти, какие решения примет правительство и оперативный штаб", — сказал Дитрих журналистам.

Он отметил, что люди в долгой самоизоляции устали, многие из них очень хотят совершить поездки и нужно обеспечить безопасность перевозок.

"Для начала в июне, по внутренним линиям, в точках, расположенных на территории страны. Если будет получаться, если мы получим соответствующее разрешение от правительства, нам бы, конечно, хотелось бы очень и международные линии открыть в этом летнем сезоне, дать людям возможность погреться у теплого моря, у теплого солнышка, набраться витамина D, который традиционно нас несколько примиряет с самими собой и убивает вирусы. Поэтому будем стараться, чтобы такое решение могло состояться", — сказал министр.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.