МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Сооснователь Qiwi Сергей Солонин решил переоформить вложенные инвестиции в блокчейн-проект Telegram Open Network (TON). Бизнесмен предоставит соответствующий кредит.

12 мая Павел Дуров объявил о закрытии проекта TON в связи с разбирательством Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Всего в него было привлечено инвестиций на $1,7 млрд. Солонин вложил в проект $17 млн.

"Я решил переоформиться в кредит. У Павла толковая команда, надеюсь, что-нибудь придумают",— прокомментировал Солонин свое решение Forbes.