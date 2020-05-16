МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. РЖД для соблюдения социальной дистанции при рассадке в связи со спросом в некоторые дни мая назначают дополнительные поезда "Сапсан" между Москвой и Санкт-Петербургом, сообщила компания.

"Для соблюдения социальной дистанции при рассадке в вагонах в связи со спросом на перевозки между Москвой и Санкт-Петербургом ОАО "РЖД" назначает дополнительные поезда "Сапсан" на отдельные календарные даты мая. Дополнительные "Сапсаны" будут курсировать 21, 22, 25, 26, 27, 28 мая по следующему расписанию", — говорится в сообщении в субботу.