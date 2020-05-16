МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Минтранс России к осени ожидает восстановления пассажиропотока на железных дорогах России при плановом выходе из эпидемии коронавируса, сообщил журналистам замминистра транспорта Владимир Токарев.

По его словам, в настоящее время падение пассажирских перевозок в пригородном сообщении на уровне 71% по сравнению с предыдущим годом, в дальнем следовании – 74%.

"Вопрос, как мы будем выходить из карантина, как это будет быстро и будет ли вторая или третья волна эпидемии. Прогнозировать невозможно, но восстановление займет определенное время. Я думаю, если мы будем выходить как запланировано, не будет волны, то, наверное, к осени восстановится пассажиропоток", — сообщил Токарев в субботу.

Перевозки пассажиров в поездах дальнего следования в апреле 2020 года на инфраструктуре ОАО "РЖД" снизились на фоне коронавируса на 77% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 1,8 миллиона человек. Всего в январе-апреле в дальнем следовании перевезено 24,4 миллиона пассажиров (–22,1%). РЖД ранее из-за снижения пассажиропотока в связи с ситуацией с коронавирусом сократили ряд поездов дальнего следования. Компания отмечала, что это делается лишь там, где есть альтернативные поезда.

Гендиректор РЖД Олег Белозеров на совещании у президента РФ Владимира Путина отмечал, что холдинг отменил более половины поездов дальнего следования в России на фоне снижения перевозок пассажиров, но транспортная доступность регионов сохранена.

Белозёров, говоря о пригородном сообщении, отмечал, что пассажиропоток в электричках упал на 70%, но их число по просьбе регионов снижено лишь на 12% — РЖД. Перевозки пассажиров в пригородном сообщении на сети РЖД в апреле 2020 года снизились на 69% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 28,5 миллиона человек, сообщала компания. Всего в январе-апреле 2020 года в пригородном сообщении перевезено 265 миллионов пассажиров (–20,1%).