МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Стимулирующие выплаты по новым правилам также будут полагаться водителям скорой помощи, сообщается на сайте правительства России в субботу.

"По новым правилам стимулирующие выплаты также будут полагаться водителям автомобилей скорой помощи — сотрудникам транспортных компаний, работающих на аутсорсинге", — говорится в сообщении.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин обязал руководителей регионов проконтролировать, чтобы медработники получали положенные им выплаты в кратчайшие сроки.

"Как только средства попадают в регионы, они должны сразу доводиться до медработников. Не надо ждать для этого даты заработной платы", — приводятся в сообщении слова Мишустина.