МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Правительство РФ утвердило распределение транша в 22,4 миллиарда рублей на доплаты медработникам, за счет этих средств регионы должны обеспечить выплаты за май, сообщается на сайте кабмина в субботу.

"Правительство также утвердило распределение очередного транша межбюджетных трансфертов на сумму более 22,4 млрд рублей, предоставляемых бюджетам регионов на доплаты медработникам, помогающим больным с коронавирусом. За счет этих средств субъекты должны обеспечить выплаты за май", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, оперативное доведение финансирования позволит Минздраву и регионам заключить дополнительные соглашения и сразу же приступить к раскассированию средств и к непосредственным выплатам денег врачам.

Со своей стороны, Казначейство обеспечило возможность провести платежи для медиков в выходные дни 16 и 17 мая, чтобы регионы могли оперативно их исполнить.

Поддержать медработников, которые сегодня трудятся в условиях повышенной нагрузки, поручил президент Владимир Путин.

"Федеральное казначейство обеспечило возможность проведения платежей в выходные дни 16 и 17 мая, чтобы регионы могли оперативно выполнить поставленную перед ними задачу", — говорится в сообщении.

Отмечается, что врачи, непосредственно работающие с людьми, у которых выявлена коронавирусная инфекция, получают по 80 тысяч рублей в месяц, фельдшеры и медсестры – по 50 тысяч рублей, младший медперсонал – по 25 тысяч рублей в месяц. Для врачей скорой помощи, работающих в составе бригад, оказывающих помощь пациентам с коронавирусом, предусмотрены выплаты по 50 тысяч рублей. Фельдшерам, медсестрам и водителям экипажей машин полагается по 25 тысяч рублей в месяц.

"Выплаты предусмотрены на три месяца: апрель, май и июнь. Средства должны быть выплачены в полном объеме всем медработникам, которые оказывали помощь пациентам с коронавирусом вне зависимости от количества отработанных в течение месяца смен или часов. Именно такое поручение дал президент", — говорится в сообщении.