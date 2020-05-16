МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Группа "Аэрофлот", по предварительному расчету, может получить 7,9 миллиарда рублей господдержки из выделенных на все авиакомпании 23,4 миллиарда рублей, сообщил журналистам министр транспорта России Евгений Дитрих.

"Предварительный расчет по тому, какая часть субсидий может прийтись на "Аэрофлот", нам показал, что это 7,9 (миллиарда рублей — ред.)", — сказал министр.

Кроме того, сообщается, что авиакомпании S7, "Уральские авиалинии", Smartavia, Azur air подали заявки на господдержку.

"Вчера подали документы "Уральские авиалинии", "Сибирь", "Смартавиа" и "Азур". В понедельник ждём от "Руслайн" и "АйФлай". Держим на контроле", — сказали в Минтрансе.