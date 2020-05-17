ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 мая — ПРАЙМ. Новая авиакомпания для Дальнего Востока должна до 2024 года приобрести до 60 самолетов SSJ100 и 16 самолетов МС-21, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"До 2024 года эта компания должна приобрести до 60 самолетов "Суперджет" и 16 самолетов МС-21. Одновременно в этой компании будет отрабатываться новая, скажем так, эталонная модель организации сервиса и ремонта, для того чтобы не было больше нареканий, что российские самолеты уступают западным", — заявил Борисов в эфире телеканала "Россия 1".

По его словам, SSJ100 имеет хорошие шансы проявить себя на рынке при возобновлении авиаперевозок после пандемии коронавируса.

"Практика возобновления авиаперевозок, которую мы наблюдаем в Китае, в Мексике, говорит о том, что самолеты этого типа наиболее востребованы. Поэтому у "Суперджета" серьезные и хорошие шансы сейчас проявить себя на рынке", — сказал Борисов.