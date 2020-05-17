ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 мая — ПРАЙМ. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в новых условиях после пандемии коронавируса необходимо будет продумать схему организации работы во время полета в самолетах, в том числе режим питания пассажиров.

"Дальность полета и сама организация питания, одноразовость всех предметов и режим питания — последовательный, но не одномоментный — это все тоже должно быть прописано и продумано, как нам научиться жить в новых условиях. Новые условия уже есть, они уже здесь, и жить в них придется достаточно долго", — заявила Попова в интервью телеканалу "Россия 1".

Она отметила, что предстоит таким образом проработать и много других аспектов жизни. "Это только один из элементов — как нам летать в новых условиях, а таких элементов в нашей жизни очень много. И мы как раз над этим работаем", — добавила глава Роспотребнадзора.