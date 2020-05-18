МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Представители малого и среднего бизнеса (МСБ) назвали самые пострадавшие от пандемии коронавируса отрасли. Как пишет РБК со ссылкой на опрос разработчика ПО для управления бизнесом "Мегаплан", на первом месте — ресторанное дело.

Такой ответ дали 82,9% опрошенных бизнесменов.

Второе место у индустрии моды и красоты — 61,6% голосов респондентов.

На третьем месте производственная сфера — 48,5%.

Легче всего пандемию переносят IT-индустрия (81,5% голосов), телекоммуникационная отрасль (54,2%) и медицина (37,1%).

В то же время 83% опрошенных не надеются на помощь со стороны государства.

Только 5,2% респондентов считают, что бизнесу помогут или уже начали помогать со стороны властей.

ЧТО ДЕЛАТЬ

Бизнесмены считают, что одним из возможных путей для спасения дела может стать переход в онлайн и автоматизация процессов (34%). Еще одна мера — перевод части сотрудников на постоянную удаленку и частичный отказ от офисов (21,3%).