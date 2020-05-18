МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Больше всего жилой недвижимости в пересчете на одного человека по результатам прошлого 2019 года было введено в эксплуатацию в Ленинградской области — 1,307 квадратных метра на человека, следует из рейтинга РИА Новости.

В первой пятерке также оказались:

Московская область — 1,104 метра



Липецкая область — 1,1 метра

Тюменская область — 1,028 метра



Калининградская область — 0,933 метра



Аутсайдерами рейтинга стали Чукотский автономный округ и Магаданская область. При этом по данному показателю аутсайдеры отстают от лидеров в десятки раз:

Чукотка — 0,026 метра на человека



Магаданская область — 0,053 метра на человека

Мурманская область — 0,057 метра на человека

Камчатский край — 0,142 метра на человека

Еврейский автономный округ — 0,145 метра на человека

В среднем по стране в прошлом году построено 0,541 квадратных метра жилья на одного жителя России.