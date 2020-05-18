Названы регионы-лидеры по количеству введенного жилья
МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Больше всего жилой недвижимости в пересчете на одного человека по результатам прошлого 2019 года было введено в эксплуатацию в Ленинградской области — 1,307 квадратных метра на человека, следует из рейтинга РИА Новости.
В первой пятерке также оказались:
- Московская область — 1,104 метра
- Липецкая область — 1,1 метра
- Тюменская область — 1,028 метра
- Калининградская область — 0,933 метра
Аутсайдерами рейтинга стали Чукотский автономный округ и Магаданская область. При этом по данному показателю аутсайдеры отстают от лидеров в десятки раз:
- Чукотка — 0,026 метра на человека
- Магаданская область — 0,053 метра на человека
- Мурманская область — 0,057 метра на человека
- Камчатский край — 0,142 метра на человека
- Еврейский автономный округ — 0,145 метра на человека
В среднем по стране в прошлом году построено 0,541 квадратных метра жилья на одного жителя России.
https://1prime.ru/business/20200518/831462064.html