МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Совет директоров "М.Видео" рекомендовал не распределять оставшуюся часть чистой прибыли по итогам 2019 года и не выплачивать дивиденды, следует из материалов компании.

В декабре 2019 года акционеры компании утвердили выплату дивидендов по результатам девяти месяцев в размере 6 миллиардов рублей (33,37 рубля на акцию).

"Утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО "М.видео", полученной по результатам 2019 отчетного года… оставшуюся часть чистой прибыли по итогам 2019 года не распределять, дивиденды не выплачивать", — говорится в сообщении компании в понедельник.

Годовое собрание акционеров компании пройдет 22 июня в форме заочного голосования. Дата закрытия реестра для участия в нем — 28 мая.

По итогам 2014 года ПАО "М.Видео" выплатило дивиденды в размере 4,854 миллиарда рублей, за 2015 год — 3,595 миллиарда рублей. По итогам 2016, 2017 и 2018 годов компания дивиденды не платила.

"М.Видео-Эльдорадо" — крупнейший в РФ ритейлер бытовой техники и электроники. На конец марта 2020 года группа объединяла 1 038 магазинов в России. Контролирующим акционером ритейлера является группа "Сафмар" Михаила Гуцериева (73,5% через кипрскую Ericaria Holdings Ltd.). Немецкая Media-Saturn-Holding после продажи группе российских магазинов Media Markt владеет 15% "М.Видео-Эльдорадо".