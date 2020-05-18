МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Совет директоров АФК "Система" рекомендовал годовому собранию акционеров направить на дивиденды за 2019 год 1,254 миллиарда рублей, или 0,13 рубля на акцию (2,6 рубля на одну GDR), говорится в сообщении компании.

Годовое собрание акционеров решено провести 27 июня 2020 года в форме заочного голосования в связи с ситуацией с коронавирусом. При этом 27 июня будет организована онлайн-трансляция для подведения итогов отчетного года, отмечается в сообщении. Список лиц, имеющих право на участие в собрании, будет составлен на 2 июня 2020 года. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов — на 16 июля 2020 года.

АФК "Система" в связи с необходимостью снижения долга после выплат в адрес "Башнефти" была вынуждена отклониться от дивидендной политики и платить дивиденды ниже предусмотренного ею уровня. Согласно дивидендной политике, принятой в апреле 2017 года, размер финальных выплат по итогам года определяется так, чтобы общая сумма финальных и промежуточных дивидендов соответствовала наибольшему из двух показателей: дивиденду на акцию в размере 1,19 рубля или дивидендной доходности в 6% к средневзвешенной цене акции АФК "Система" за год.

По итогам 2018 года АФК выплатила дивиденды на сумму 1,062 миллиарда рублей, или по 0,11 рубля на каждую обыкновенную акцию (2,2 рубля на одну GDR). По итогам 2017 года дивиденды АФК были аналогичны.