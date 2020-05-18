МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Госпредприятие "Союзплодоимпорт" считает неправомерным арест принадлежащих ему водочных товарных знаков на территории Бенилюкса и намерено обжаловать это решение, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Союзплодоимпорта".

В понедельник издание NRC со ссылкой на бывших акционеров ЮКОСа сообщило, что они добились ареста на территории Бенилюкса прав на водочные товарные знаки "Столичная" и "Московская". Они принадлежат федеральному казенному предприятию "Союзплодоимпорт", которое, в свою очередь, принадлежит России.

"ФКП "Союзплодоимпорт" считает арест принадлежащих ему товарных знаков на территории Бенилюкса, в рамках спора бывших акционеров компании ЮКОС и Российской Федерации, неправомерным. Предприятие намерено обжаловать это решение и уверено, что арест товарных знаков будет отменен в судебном порядке", — сообщили в пресс-службе предприятия.

Апелляционный суд Гааги в феврале обязал Россию выплатить 50 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа, Минюст РФ заявил, что в порядке кассации оспорит вердикт в Верховном суде Нидерландов.

Изначально арбитраж постановил взыскать с России 50 миллиардов долларов, в апреле 2016 года, это решение отменял Окружной суд Гааги. Как пояснили РИА Новости в министерстве, сумма увеличилась до 57 миллиардов долларов в связи с начислением пени. В середине мая Минюст сообщил, что Россия направила жалобу на решение суда Гааги о взыскании в пользу экс-акционеров ЮКОСа 57 миллиардов долларов.

Верховный суд Нидерландов в январе окончательно признал "Союзплодоимпорт" единственным законным правообладателем товарных знаков Stolichnaya и Moskovskaya на территории Бельгии, Нидерландов и Люксембурга. Решение суда стало окончанием многолетнего спора между "Союзплодоимпортом" и SPI Group Юрия Шефлера о правах на водочные бренды в странах Бенилюкса.