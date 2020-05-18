МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Туристической отрасли России потребуется не менее 1-1,5 года, чтобы восстановить объёмы, которые она имела до кризиса, вызванного пандемией COVID-19, заявил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев.

Он напомнил, что туристическая отрасль из-за пандемии коронавируса пострадала больше всего, турбизнес, фактически, "стоит" уже 4 месяца и будет ещё какое-то время находиться в нерабочем состоянии.

"Пострадала туристическая отрасль очень сильно, такого у нас не было никогда за все 30 лет постсоветской эпохи, когда туризм начал работать в новых условиях. Я думаю, что выход турбизнеса из кризиса будет достаточно длительным. Это займёт минимум 1-1,5 года для того, чтобы вернуться к объемам, которые мы имели перед пандемией", — прокомментировал ситуацию президент РСТ, выступая на онлайн-конференции "Туриндустрия: прогнозы и меры господдержки".