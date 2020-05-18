МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Сервис заказа такси Uber Technologies Inc. намерен сократить свой персонал на три тысячи человек, это второе сокращение штата с начала месяца, следует из сообщения компании.

"Uber Technologies Inc. 18 мая 2020 года объявила о планах по дальнейшему снижению операционных расходов в ответ на экономические трудности и неопределенность, вызванные пандемией COVID-19 и ее влиянием на бизнес. В рамках этой реструктуризации компания ожидает сокращения штата примерно на 3 тысячи сотрудников, работающих на полную ставку", — говорится в сообщении.

Uber ранее в мае уже объявлял о планах сократить штат на 3,7 тысячи сотрудников. С учетом принятых мер компания намерена сэкономить не менее одного миллиарда долларов в год, сообщается в релизе.

Газета Wall Street Journal отмечает со ссылкой на главу компании Дару Хосровшахи (Dara Khosrowshahi), что Uber также закроет 45 офисов.

Uber — сервис автомобильных перевозок, позволяющий заказать частное такси. Компания была создана в 2009 году, ее штаб-квартира расположена в Сан-Франциско. На сегодняшний день услуги Uber доступны более чем в 100 городах мира. Компания получает от таксистов комиссию в размере 20% от каждого вызова.