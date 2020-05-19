МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Журнал Forbes включил коммерческого директора "Яндекса" Дмитрия Качмара и руководителя управления анализа кредитных рисков "Тинькофф банка" Анну Казакову в рейтинг 30 самых перспективных россиян моложе 30 лет. Рейтинг опубликован на сайте издания.

В категорию "Управление", помимо Качмара из "Яндекса", вошли исполнительный директор KAZ Minerals в России Георгий Фотин и гендиректор Sports.ru Марк Тен. Категорию "Финансы и инвестиции", помимо Казаковой из "Тинькофф банка", представляют инвестиционный директор private equity фонда Da Vinci Capital Денис Ефремов и инвестиционный директор Rambler Group Арсений Громов.

Также в рейтинг перспективных россиян вошли сооснователь сервиса "Кухня на районе" Кирилл Родин, сооснователь и программный директор сервиса Skillbox Игорь Коропов и сооснователи медицинской компании BestDoctor Михаил Беляндинов и Марк Саневич. Все четверо вошли в категорию "Предприниматели".

При составлении рейтинга экспертами учитывались следующие параметры: возраст (не старше 30 лет), признание в профессиональном сообществе и личная конкурентоспособность на федеральном и мировом уровне.