МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Сбербанк и "Аэрофлот" согласовали реструктуризацию лизинговых обязательств авиакомпании, также банк одобрил реструктуризацию лизинговых обязательств "Победы" и до конца мая намерен согласовать реструктуризацию обязательств "России", сообщил журналистам зампред правления кредитной организации Анатолий Попов.

"Сбербанк и "Аэрофлот" согласовали реструктуризацию лизинговых обязательств авиакомпании. Также кредитным комитетом банка была одобрена реструктуризация лизинговых обязательств авиакомпании "Победа". В завершающей стадии находится согласование реструктуризации по лизингу авиакомпании "Россия". Планируем завершить эту работу до конца мая", — сказал Попов.

Глава "Аэрофлота" Виталий Савельев в конце апреля рассказал, что компания договаривается с лизингодателями об изменении условий лизинговых платежей на фоне ситуации с коронавирусом. При этом на тот момент "ВТБ Лизинг" уже дал авиакомпании отсрочку по лизинговым платежам по 67 самолетам на общую сумму в 190 миллионов долларов.

Сбербанк получил от "Аэрофлота" запрос на реструктуризацию лизинговых обязательств в конце марта, сообщал тогда Попов.